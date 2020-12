25gr di lievito di birra messo in un goccio di latte tiepido, mischiare un pugnetto di farina formando una pappetta morbida da lasciar lievitare in una fontana di farina.

impastare bene con la farina (circa mezzo chilo) e è da tenere presente che meno farina si adopera più i bomboloni saranno soffici (come gli gnocchi)

lavorare bene poi fare delle palline grosse come un uovo,, lasciate lievitare in un luogo tiepido e poi friggerete in olio o strutto.

questa ricetta dovrebbe essere sufficente per 60 bomboloni