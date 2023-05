Bomba d’acqua a Fabriano

Una bomba d’acqua ha colpito duramente la città di fabriano, nel pomeriggio di oggi, dopo le ore 16.

In venti minuti circa, un’enorme quantità di acqua ha inondato strade, allagato garage e colpito edifici pubblici, scuole comprese.

Al momento una conta dei danni è impossibile, in azione quattro squadre dei Vigili del Fuoco (Fabriano, Arcevia, Jesi e Ancona) per le prime situazioni di emergenza.

Sono circa 30 gli interventi effettuati dopo l’impatto del maltempo, altri ancora in coda.

«Le situazioni critiche sono state risolte grazie al pronto intervento delle squadre della Protezione civile, di Fabriano e della provincia, dei Vigili del Fuoco e della struttura tecnica comunale – ha comunicato il Sindaco Ghergo nella serata di oggi – che hanno provveduto prontamente a sgombrare e liberare le strutture scolastiche allagate e l’ufficio anagrafe, oltre che ad intervenire per gestire le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini. Ringraziamo tutte le forze del soccorso pubblico che, con il loro pronto intervento, si sono adoperate per garantire il veloce ripristino della normalità»

La notizia ha fatto scalpore dopo i fatti gravissimi della Romagna, ma è ormai un dato di fatto di queste piogge che latitano per settimane e mesi epoi si scatenano con fare tropicale, una volta sconosciuto alle nostre latitudini e soprattutto per una nazione come l’Italia famosa per il suo clima mite, temperato, privo praticamente di eventi eccezionali che invece adesso si ripetono con sempre più frequenza, mettendo a rischio l’agricoltura, le attività economiche dell’uomo quando non la stessa vita dei cittadini e con danni economici tra allagamenti (che nessuno ne parla, ma ogni volta producano inquinamenti inenarrabili con il trasporto di nafta e inquinanti i più vari, che come in Romagna si scaricano subito a mare) frane, interruzioni di autostrade e linee ferroviarie incalcolabili.