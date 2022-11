Bolognana, imprenditore perde la vita in un tamponamento sulla Fondovalle

Ancora un dramma sulla Fondovalle, una strada costruita male, che non è servita certo a migliorare i collegamenti tra Lucca, la Garfagnana, con continui stop, per i centri abitati sorti sulle cosiddette “varianti” e tratti “veloci” dove slo è concesso il sorpasso nelle eterne file. In uno di questi, a Bolognana, di fronte ala Kedrion, poco dopo le 17, ha perso la vita un noto imprenditore di Barga, Raffaello Lunardi.Alla guida della sua auto, alcuni affermano per un malore, avrebbe perso il controllo, andando a aschiantarsi contro la Fiat Uno che lo precedeva. Il conducente della seconda auto, per fortuna, non ha riportato ferite ed è potuto scendere dalla Fiat, senza l’aiuto di alcuno. Inutili i soccorsi, l’autoambulanza della Misercicordia locale ed annullato l’intervento dell’elicottero Pegaso, perché i sanitari hanno subito acertato la morte del Lunardi.

D.V.