Bologna, Rapina a supermercato In’s: straniera ferisce il direttore

Bologna, Rapina a supermercato In’s: straniera ferisce il direttore

Ha infatti tentato la fuga con la refurtiva e poi ha ingaggiato una lotta, ferendo il direttore che voleva bloccarla.

Dopo aver tentato di non pagare la merce, è scappata, poi ha ferito il direttore del supermercato. È accaduto nel pomeriggio, a San Giovanni in Persiceto, dove una donna straniera, di 40 anni è stata sorpresa dai dipendenti del supermercato In’s con merce rubata dagli scaffali.

La 40enne ha tentato la fuga con la refurtiva e, quando il direttore del punto vendita ha cercato di bloccarla, ha ingaggiato con lui una colluttazione, ferendolo. L’uomo è stato curato al Pronto soccorso per lesioni: la prognosi è di 10 giorni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato che ha arrestato la donna.

Pochi giorni fa, una 32, era stata scoperta in altro supermercato della provincia, in possesso di una cinquantina di confezioni di tonno, nascoste in una tasca interna della gonna, appositamente creata per occultare la merce rubata.

Non fa piacere, documentare che ruba al supermercato, magari per fame, in un Paese dove ci sono ben altre ruberie, dove le grandi aziende pagano le tasse all’estero e dove non si riesce a comprimere una spesa pubblica che supera i 1000 miliardi di euro l’anno (si, avete letto bene: con un PIL italiano a 2100 miliardi di dollari complessivi si riesce a spendere nel pubblico la metà di quanto si incassa in un anno!), ma non bisogna neppure cadere nell’errore opposto: cioè giustificare i “poveri” ladri e condannare i grandi: sempre di ladri si tratta.

Certo, l’entità, fa la sua differenza. I bilanci calcistici di questi giorni, specie quelli di aziende che hanno sede magari in Olanda o a Londra e lì, cioè dove si paga meno, pagano le tasse, mentre ricevono sovvenzioni o cassa integrazione in Italia, la dicono lunga. La soluzione sarebbe trovare poveri onesti, che una volta diventati ceo o ad o presidenti di consiglio di amministrazione internazionale, restassero tali. Cioè: onesti.

d.v.