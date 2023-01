Bologna, armati di machete due “africani” rapinano un parrucchiere

Bologna, armati di machete due “africani” rapinano un parrucchiere

Attimi di terrore sabato, nel tardo pomeriggio, in un salone di parrucchieri di Anzola, dove due uomini, armati di machete, hanno messo a segno una rapina, minacciando la titolare e una dipendente. I fatti sono successi all’Hair Fashion di via Giovanni Goldoni, in pieno centro. Erano quasi le 19 e l’attività stava per chiudere.

Le due donne stavano, infatti, sistemando il salone in vista del giorno di riposo quando due uomini, travisati con maschere di carnevale, e brandendo delle armi, sono entrati e hanno minacciato le parrucchiere, obbligandole a consegnarli soldi e beni vari.

Un passante ha notato quanto stava accadendo ed ha avvisato subito il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, ma i soggetti erano già fuggiti. Nonostante lo choc, le vittime sono riuscite a descrivere i due, apparentemente giovani e forse nordafricani, pare arrivati da una strada laterale, indossando già le maschere di carnevale per nascondere il volto. Una volta nel salone, i criminali, brandendo due machete, avrebbero iniziato a minacciare le donne urlando frasi del tipo: “Se non ci date quello che vogliamo finisce male”, “Dateci i soldi e tutto quello che avete”.

Così si sono fatti consegnare il fondo cassa, circa 250 euro in contanti e, non soddisfatti, hanno sottratto anche uno smartphone, un Iphone ultimo modello, alla commessa.

Ora sarà compito dei carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale, di cui fa parte la stazione di Anzola, cercare di risalire all’identità dei due soggetti. I militari, oltre a sentire le testimoni vittime dell’aggressione, si sono già adoperati per ottenere i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona che aiuteranno a fare chiarezza.