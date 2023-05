Sanità

Anche in Toscana il bollettino Covid-19 diventa settimanale. Da domani, 4 maggio, i numeri sui nuovi casi, i tamponi effettuati, i decessi e i raffronti saranno riferiti agli ultimi sette giorni. Sul sito di Ars, agenzia regionale per la sanità, saranno pubblicati, il venerdì sera, i confronti su base nazionale. Il bollettino, che manterrà i dettagli sull’andamento della pandemia per provincia, uscirà ogni giovedì.