BLOCCA L’ODIO, CONDIVIDI IL RISPETTO

Omofobia è un termine coniato negli anni sessanta dal filosofo americano George Weinberg che descrive questo fenomeno, diverso delle altre paure, come fobia operante come pregiudizio. Questo vuol dire che gli effetti negativi di questa paura immotivata non ricadono solo sulla persona che ne soffre, ma anche e soprattutto sulle persone alle quali è rivolto questo pregiudizio, troppo spesso discriminate e aggredite per la sola “colpa” di aver espresso il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.