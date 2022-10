BLITZ NEI BOSCHI. DENUNCIATO PRESUNTO BRACCONIERE

Presunto bracconiere cade nella rete della Polizia Provinciale di Lucca durante un servizio specifico finalizzato al controllo e al contrasto dell’attività di bracconaggio effettuato dagli agenti del Comando della Polizia Provinciale di Lucca in una località boscata sita nel comune di Capannori. L’attenzione degli agenti veniva richiamata da un canto di tordo proveniente da un punto ben localizzato sulla cima di un piccolo colle, dove gli agenti dopo essersi avvicinati con circospezione, rinvenivano una tesa di reti per uccellagione estesa per circa 30 metri e alta due metri e mezzo. Un vero e proprio impianto di cattura con pali di sostegno e tiranti che sorreggevano le reti i cosiddetti “roccoli” e 3 gabbie con all’interno altrettanti uccelli della specie tordo, utilizzati come richiami.

Durante l’operazione di ricerca dell’autore del reato, nei pressi dell’area attenzionata sopraggiungeva un soggetto con in mano un sacco di iuta intento ad ispezionare le reti tese alla ricerca di eventuali esemplari catturati.

Gli agenti a quel punto intervenivano procedendo con l’identificazione del soggetto, N.M. residente nella Piana, intimando allo stesso di consegnare il sacco di iuta che deteneva, dove all’interno veniva rinvenuto un esemplare di tordo bottaccio in vita appena catturato.

L’uomo – colto in flagranza di reato – è stato formalmente identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati di uccellagione e per esercizio di caccia nei giorni di silenzio venatorio essendo il fatto avvenuto di venerdì, procedendo a sequestro penale delle reti e degli uccelli catturati, che venivano immediatamente liberati sul posto.

Un segnale importante questo che dimostra la volontà di contrastare e scoraggiare l’attività di bracconaggio come in questo caso, teso alla cattura di esemplari vivi, che a sua volta avrebbero alimentato il mercato illegale di vendita di animali da utilizzare come richiami per la caccia.

Lucca, 13 ottobre 2022

Il Comandante

Dott. Elio Cappellini

Visto:

Il Procuratore della Repubblica

(Dott. Domenico Manzione)