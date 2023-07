Blackout a Marina, Enel al lavoro sul guasto

Un blackout elettrico ha colpito, nelle prime ore di questa mattina (martedì 25 luglio), una porzione di Marina di Pietrasanta, lungo la direttrice di via Duca della Vittoria, fra le vie Colombo e Sant’Antonio. “La causa più probabile è il sovraccarico di energia – racconta l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci, sul posto insieme agli addetti dell’ufficio tecnico comunale e alla polizia municipale – che ha lasciato circa 110 utenze senza elettricità. Sembra che il guasto si sia verificato in due punti: Enel ha avviato immediatamente le operazioni di scavo per individuarne la sorgente e attuare quanto necessario per risolvere il problema”.

L’azienda ha inviato un gruppo elettrogeno in grado di produrre 1,5 megawatt-ora che garantirà la distribuzione di energia fino alla riattivazione dell’elettricità, obiettivo che i tecnici Enel contano di raggiungere entro la fine della giornata odierna.

“Le stazioni turistiche – ha evidenziato Marcucci – in questo periodo si trovano particolarmente sotto stress, dal punto di vista della richiesta di energia, per l’incremento naturale della popolazione. Le ondate di calore che stiamo attraversando, oltretutto, non aiutano. Per questo cercheremo di lavorare con Enel per avere una rete di distribuzione più efficiente e invitiamo tutti i cittadini e gli ospiti di Pietrasanta a non sprecare energia anche con piccole accortezze quotidiane”.

L’amministrazione ringrazia gli addetti dell’azienda, gli operatori dell’ufficio tecnico e il comando di polizia municipale per la collaborazione offerta nelle fasi di organizzazione e gestione dell’emergenza.