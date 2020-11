Black Friday, sei italiani su 10 hanno intenzione di fare acquisti

A pochi giorni dal Black Friday, sale al 61% la percentuale di chi ha intenzione di fare acquisti approfittando delle promozioni di questi giorni. Lo rivelano i dati di un’indagine di Gfk, che raccontano come gli italiani stiano pianificando di spendere di più rispetto al 2019 e tra i prodotti più desiderati ci sono l’abbigliamento, i piccoli elettrodomestici e i libri.

Rispetto allo scorso anno però, rileva l’indagine, i consumatori saranno meno impulsivi e più attenti alla qualità. Uno dei settori più importanti per il Black Friday sarà ancora quello della tecnologia: gli acquisti quest’anno saranno trainati da fenomeni come lo smart working e la didattica a distanza, la maggiore attenzione alla salute e al benessere e la crescita del tempo dedicato alla cucina.

Il dato sulle intenzioni di spesa degli italiani è in crescita rispetto alla rilevazione precedente del report, che risale a settembre 2020, quando si attestava al 54%. Un segno che, con l’avvicinarsi della data, cresce anche l’attrattività di questo evento promozionale. Come già rilevato per le passate edizioni, il Black Friday è un appuntamento molto apprezzato in particolare tra chi è solito fare acquisti online e tra i più giovani. Quest’anno però, spiega la società, la crescita di interesse maggiore nei confronti del Black Friday si registra tra i Baby Boomers.

Ma come sarà diverso il Black Friday 2020 nell’anno del Covid-19? In generale, piega Gfk,”nell’immaginario degli italiani questo evento rimane ancora molto legato al concetto di convenienza e alla possibilità di comprare prodotti che di solito non ci si potrebbe permettere”. Rispetto allo scorso anno, però, “i consumatori italiani sembrano essere meno impulsivi e più attenti a quello che acquistano: non vogliono comprare qualcosa tanto per farlo, ma sono più selettivi e più attenti alla qualità. Questo è un trend che si rileva anche tra quei consumatori che sono maggiormente abituati a fare acquisti online e che rispetto al passato sembrano fare acquisti più “razionali” e meno legati all’impulsività o alle promozioni del momento”, spiegano.

Quest’anno inoltre gli italiani hanno intenzione di informarsi bene prima di decidere cosa acquistare e dove, proprio per evitare di fare acquisti sbagliati. A conferma di questo, ben il 64% dichiara che comprerà solo su siti e/o negozi di cui si fida e che conosce già bene.

Tra le oltre 30 categorie di prodotti indagate dall’indagine GfK, al primo posto tra i prodotti più desiderati ci sono ancora una volta l’abbigliamento e gli accessori, che mantengono stabile la propria posizione rispetto al 2019. Seguono in classifica i piccoli elettrodomestici e i libri. Cresce anche il budget medio stanziato per gli acquisti del Black Friday, che passa dai 195 euro dello scorso anno ai 210 euro di quest’anno, con differenze però significative tra le diverse categorie di consumatori.

Quello 2020 infine sarà un Black Friday più “omnichannel” per quanto riguarda l’esperienza di acquisto nel suo complesso, sia nella fase di ricerca di informazioni sia in quella di finalizzazione dell’acquisto. Infatti, “il 62% degli intervistati dichiara che deciderà il canale di acquisto (sia fisico che digitale) che utilizzerà per i propri acquisti sulla base delle offerte e delle opportunità del momento”.