BISCOTTI SETTEMBRINI CON FICHI E NOCI

Avevo un rotolo di pasta frolla ed ho pensato di fare questi buonissimi biscotti! In una ciotola fate un impasto con 4 cucchiai di confettura di fichi (vanno bene anche i fichi freschi o secchi) 3/4 biscotti secchi tritati, 6 gherigli di noci tritate, scorza di limone grattugiata e un pizzico di cannella. Dividete in due la pasta frolla e disponete l’impasto al centro. Arrotolate e tagliate i biscotti come in foto. Mettete in friggitrice a180x20 minuti girandoli a metà cottura. Spolverare con zucchero a velo e lasciateli freddare….buona colazione!

FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE