Biscotti natalizi per salutare l’arrivo del mese di dicembre

Formate nuovamente una fontana dove inserirete gli altri ingredienti, continuate ad amalgamare gli ingredienti e formate un panetto avvolgetelo in una pellicola per alimenti e ponete in frigo per almeno 30 minuti.

Dopo il riposo stendete la pasta frolla su di un piano infarinato con un mattarello.

In seguito con le formine di alberelli intagliate i biscotti, poneteli su una teglia foderata con carta forno,

cospargete con confettini colorate e mettete in forno a 180° per 15 minuti. Infine spolverate con zucchero a velo.