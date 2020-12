Biscotti di Natale con frolla allo zenzero e glassa di zucchero a velo

DIFFICOLTA facile

La cosa che più mi piace preparare a Natale sono i biscottini. Ogni anno ne faccio in grande quantità, quelli da appendere all’albero, quelli da regalare…

I biscotti a Natale sono anche un’occasione per passare piacevoli momenti in cucina con il mio bimbo. I biscotti di Natale con frolla aromatizzata allo zenzero e glassa di zucchero a velo sono perfetti per vivere dei magici momenti.

Provate a prepararli seguendo i passaggi della mia ricetta e vedrete che sarà facilissimo!