Raffaele Biondo, fa parte del dipartimento Sicurezza e Legalità del circolo di Viareggio di Fratelli d’Italia, vuole mettere al centro un problema di criminalità diffusa al quartiere Campo di Aviazione, anche alla luce del recente furto dei soldi raccolti dalla parrocchia di Santa Rita.

“Non si può fare finta di niente _ tuona Biondo _ la situazione al Campo di Aviazione si aggrava di giorno in giorno. Dopo il furto alla Parrocchia di Santa Rita del 23 dicembre, che ha fruttato ai malviventi un bottino di circa 8 mila euro, molti residenti lamentano scarsi controlli soprattutto nella piazza Pezzini, dove un tempo si svolgevano attività sportive e oggi divenuto centro di ritrovo per irregolari dediti ad attività illecite. I residenti del Campo D’Aviazione chiedono maggiori passaggi delle forze dell’ordine, anche perché il tratto di Pineta di Levante compreso tra la via Indipendenza e il viale dei Tigli, è diventato pericoloso per la presenza di persone senza fissa dimora, che sono solite ubriacarsi sulle panchine. Nel periodo Natalizio, in cui i cittadini del Campo di Aviazione vorrebbero passare momenti di festa, invece si trovano a far fronte ad una situazione di degrado, furti, e attività di spaccio. Auspico che l’amministrazione comunale metta al centro della propria agenda, la riqualificazione di questo quartiere, anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza, che sicuramente costituirebbero un deterrente e ridurrebbe la sensazione di insicurezza generalizzata”

