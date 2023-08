bimbo di due anni e mezzo è morto in braccio alla mamma

Un malore improvviso nella notte , la corsa al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno e il bimbo di due anni e mezzo è morto in braccio alla sua mamma

i sanitari del 118 hanno arrivati sul posto si sono subito resi conto che le condizioni del bambino erano gravi

durante il trasporto in ospedale il medico ha tentato di tutto per strapparlo alla morte, praticandogli le manovre per rianimarlo: ma tutto inutile.

. Sarà comunque l’autopsia, disposta dal pm di turno, a dare risposte certe sulle cause della morte