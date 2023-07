bimbo cade dal terrazzo – in codice rosso a cisanello

Chiamata delle 19.04 di ieri sera per bimbo di 12 anni caduto da terrazzo in via Monte Pania a Viareggio.

Ha riportato trauma cranio-facciale ma è sempre stato vigile e viene portato in questi minuti in codice rosso, con Pegaso 3, all’ospedale di Cisanello (Pisa). Oltre a Pegaso intervenuti: automedica sud, ambulanza della Croce Verde di Viareggio e Forze dell’ordine