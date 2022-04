Bimbi DELL’ UCRANIA arrivati alla Madonna della Stella

Sono stati i volontari dellaAlfonsino Marchi, Carlo Pierini e Matteo Poletti a portare, da Firenze, i bambini ucraini ospitati nella struttura del santuario della Madonna della Stella a Fosciandora.

Ad accoglierli, insieme ai loro 10 accompagnatori dell’orfanotrofio di Leopoli, c’erano anche altri volontari della nostra Misericordia, che sotto l’egida del coordinamento nazionale si occuperà del soggiorno dei bambini nella struttura resa disponibile dall’Ordine della Madre di Dio, che è proprietaria dell’immobile.

A curare il loro arrivo a Fosciandora è stato il governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano, Gabriele Brunini, che appena saputo della possibilità si è messo alla ricerca di strutture adeguate per offrire a questi minori non accompagnati un luogo per fuggire dalla guerra.

Così dopo i contatti con il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi e l’Ordine della Madre di Dio, si è giunti all’accordo che ha reso possibile l’operazione.