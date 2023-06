Bimba peruviana scomparsa a Firenze: al vaglio una telefonata e tante situazioni “anomale”

Sulla scomparsa di Cataleya, la bimba di 5 anni a Firenze, “tutte le ipotesi – dicono gli inquirenti – sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o l’allontanamento”.

E certo stanno emergendo situazioni che aggravano il dolore e l’apprensione per una bimba così piccola di cui s’ignora la sorte.

Intanto fa pensare il fatto di aver lasciato sola, così si dice, una bambina non certo in grado di badare a se stessa.

per di più in un ambiente, un ex albergo Covid occupato da immigrati, molti con figli piccoli. Ed anche qui ci si interroga nella civissima Firenze, patria del Rinascimento, come ci possano essere aree di occupazione ed illegalità. Non a caso oggi sul posto era presente anche l’Assessora alla casa del Comune che ha cercato di giustificarsi dicendo che il ritardo per il ripristino di una situazione normale per lo stabile, in un quartiere come quello di Novoli, quindi accanto alla sede del palazzo di Giustizia (una costruzione orribile che fa discutere e che da lontano copre lo skyline di Firenze ottundendo, per chi viene da Prato e dall’autostrada proprio la vista del Cupolone!) sia dovuta al fatto che i proprietari avrebbero ritardato (non si Sto arrivando! perchè e non è stato spiegato) a presentare la richiesta di sgombero.

Poi è venuto alla luce che il padre della piccola è carcerato. Situazione che in sè vuol dire poco se non un’altra situazione di disagio a dir poco, ma che certo fa pensare.Anche perchè non è stato chiarito il motivo della carcerazione.

Accertamenti sono intanto in corso sul racconto fornito da un’amica della mamma della bambina scomparsa da ieri a Firenze: la donna avrebbe riferito di aver ricevuto una telefonata da un uomo che avrebbe parlato in spagnolo e che avrebbe detto di avere lui la piccola. Altri accertamenti sarebbe in corso su un video che ritrarrebbe la bambina alla fermata dell’autobus con degli adulti. Da quanto appreso non sarebbe attendibile il video della bambina alla fermata dell’autobus mentre la telefonata è avvenuta e sono in corso verifiche da parte dei carabinieri.

Si è radunato un gruppo di donne e bambine peruviane arrivate dal vicino comune di Sesto Fiorentino davanti al palazzo di via Maragliano da dove è scomparsa la piccola Cata: sollecitano le ricerche e solidarizzano con la madre. ‘Giustizia per Cata’, ‘Sollecitiamo la presenza del nostro console’, ‘Non rimanere in silenzio, diteci dove è la piccola Cata’, ‘Ti vogliamo a casa piccola Cata’ è scritto, in italiano o in spagnolo, sui cartelli che espongono.

Le ricerche della piccola Kata, proseguiranno “anche con l’impiego di personale del volontariato attivato dagli uffici della Protezione civile della Città metropolitana e del Comune di Firenze”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla prefettura alla termine della riunione della cabina di regia. “La finalità dell’incontro – si spiega – è stata quella di fare un punto aggiornato di situazione e verificare se vi fosse bisogno di altro rispetto a quanto già messo in campo”. Le ricerche, si spiega, “fino ad ora si sono svolte all’interno dell’immobile e lungo il fiume Mugnone, anche con l’impiego di cani molecolari”. Ancora “il consesso è permanentemente operativo per monitorare le attività di ricerca”. Nella nota si riporta poi la descrizione della bambina. “Altezza 115 cm, occhi e capelli castani. Al momento della sparizione indossava maglietta a maniche corte di colore bianco, pantalone di colore viola e scarpe nere”