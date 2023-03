BILANCIO PREVISIONE: NIDI GRATIS E PIANO TRIENNALE DA 19 MILIONI DI EURO

ALTOPASCIO, 23 marzo 2023 – Asili nido completamente gratuiti grazie alle risorse dell’amministrazione comunale, un piano triennale delle opere pubbliche da 19 milioni di euro, finanziato anche grazie alle risorse del PNRR, rimodulazione delle tariffe per la mensa e il trasporto maggiormente allineate agli standard regionali e nazionali, ma senza gravare eccessivamente sulle tasche dei cittadini, estensione della fascia di esenzione per l’addizionale Irpef. E ancora interventi sul sociale, sulle famiglie, sulla cultura, la promozione turistica ed eventi, la digitalizzazione dell’Ente, la pianificazione ambientale e urbanistica, il piano assunzionale del Comune. Ecco delineati gli elementi essenziali del bilancio di previsione 2023 e del piano triennale opere pubbliche, approvati in giunta nei giorni scorsi, che approderanno in consiglio comunale nelle prossime settimane.

Un bilancio e un piano triennale che tengono insieme, da una parte, la necessità di far fronte all’aumento dei costi che riguardano tanti settori della vita dell’Ente con la capacità, dall’altra, di continuare a erogare servizi di qualità. E che gettano le basi e continuano ad aggiungere tasselli per il rilancio e la rinascita completa di Altopascio sul piano delle opere e delle infrastrutture: dai piccoli interventi quotidiani, di manutenzione ordinaria, agli interventi straordinari, che mettano sempre al centro la sicurezza, il decoro, l’ambiente e la vivibilità del territorio, fino alle grandi opere che nei prossimi tre anni cambieranno il volto della cittadina del Tau. «Lavorare per garantire la stessa qualità, gli stessi servizi e, allo stesso tempo, contenere i costi – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio – non è semplice ma è l’obiettivo che come amministratori ci siamo posti, per mettere sempre al centro le persone e la crescita di Altopascio. Grazie alla politica di abbattimento delle rette del nido che abbiamo sempre operato (che consente alle famiglie di avere l’80 o il 90 per cento di tariffa già coperta da bonus Inps e buoni servizio della Regione Toscana), riusciamo per tutta la seconda parte dell’anno educativo 2022/2023, quindi da fino a fine anno, a rendere gratuito al 100 per 100 il nido impiegando risorse proprie del Comune. Dal prossimo anno educativo, invece, interverrà direttamente la Regione Toscana con il progetto nidi gratis fino a 35mila euro di Isee. Accanto al sociale e alle famiglie, il bilancio 2023 si contraddistingue per un piano di lavori e di opere pubbliche molto importante che supera complessivamente i 20 milioni di euro per portare a compimento progetti e opere attese da tempo e per dare il via a nuove infrastrutture. Penso alle nuove scuole, ai nuovi parchi, alle sistemazioni sulla viabilità, ai nuovi centri di aggregazione di ritrovo del territorio, alle riqualificazioni del patrimonio edilizio esistente, agli investimenti sulla progettazione per il futuro – anche urbanistico – di Altopascio. E poi ci sono i nuovi servizi di prossimità che vorremmo introdurre, per avvicinare il Comune ai cittadini. Continua anche l’attenzione e l’impegno rispetto alla sicurezza e prosegue il progetto di ampliare il piano assunzionale del Comune, con due agenti in più per la Polizia Municipale, un assistente sociale e un tecnico informatico in più. Accanto a questo nei prossimi mesi saremo impegnati sull’organizzazione degli eventi primaverili-esitivi-autunnali e sulla promozione di Altopascio anche dal punto di vista turistico: a proposito di questo, entro la fine di marzo conosceremo l’ente del terzo settore che ha vinto la manifestazione di interesse per la gestione delle due foresterie della Francigena. Ora il passaggio importante sarà in consiglio comunale”.

NIDI GRATIS. Il Comune di Altopascio, recependo l’iniziativa della Regione Toscana, consentirà, per l’anno scolastico 2023/2024, di avere nidi gratis per le famiglie con ISEE fino a 35 mila euro. Con un vantaggio in più: attraverso un ulteriore investimento di risorse proprie, le tariffe vengono completamente abbattute anche fino alla fine dell’anno educativo 2022/2023.

PIANO TRIENNALE, LE OPERE RILEVANTI. Arriva a 19 milioni di euro il piano triennale di opere pubbliche che cambierà il volto di Altopascio: tra le opere rilevanti, la nuova scuola media (circa 7 milioni di euro) e la nuova palestra (circa 5 milioni, inserita nella graduatoria Pnrr, visto che, con gli aumenti dei prezzi, la cifra inizialmente prevista non era sufficiente a coprire l’importo), la nuova scuola primaria di Badia Pozzeveri (quasi 3 milioni di euro) e i lavori di rigenerazione urbana a Spianate (2,2 milioni di euro), il nuovo centro sportivo di Marginone (820mila euro), l’effcientamento energetico delle scuole, gli interventi sui cimiteri e la rigenerazione del complesso dei silos del grano di piazza Ospitalieri.