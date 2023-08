BILANCIO POSITIVO PER LA SECONDA EDIZIONE DI SERRAFEST

BILANCIO POSITIVO PER LA SECONDA EDIZIONE DI SERRAFEST IL FESTIVAL MUSICALE DI SERAVEZZA. Nardini: “Musica di diversi generi ma con la costante della qualità”

Si è conclusa con una apprezzatissima serata la seconda edizione di SerraFest, il festival promosso dall’ufficio turismo del Comune con la Fondazione Terre Medicee e la Pro loco di Seravezza mentre già si lavora alla stagione invernale.

Cinque serate, dal 9 luglio al 17 agosto, che si sono inserite nel calendario degli eventi seravezzini offrendo interessanti proposte musicali con il filo comune della qualità degli artisti presenti sul palco nella piazza Carducci, cuore del centro storico.

Un festival che ha fatto tesoro dell’esordio dell’anno scorso, proponendo musica popolare e generi più ricercati, secondo un’impronta voluta dalla consigliera comunale Tessa Nardini, delegata al turismo. La tipologia degli spettacoli offerti è stata una sorpresa anche per i turisti che ogni sera popolano Seravezza, alla ricerca della frescura e di una zona che sta offrendo sempre più numerose e variegate opportunità sul piano culturale e dello svago.

“Un’edizione che archiviamo con grande soddisfazione – commenta la consigliera Tessa Nardini – caratterizzata da spettacoli che in parte hanno riproposto artisti presenti l’anno scorso e particolarmente graditi dal pubblico, in parte novità, con la volontà di una differenziazione di generi ma con il comune denominatore della qualità e della gratuità, ogni serata infatti era a ingresso libero”.

Così alla riproposizione di Paolo Panigari e Fabiano Corso con Herr Wanderlust, già ospiti l’anno scorso, di Anna Maria Castelli, di Caterina Ferri, Angelo Polacci e Dino Mancino, si sono affiancati spettacoli molto graditi come quello con Daniele Galli e Fausto Comunale dedicato alle donne del jazz o, ancora, la serata omaggio per i due grandi Lucio della canzone italiana, ovvero Battisti e Dalla.

Ieri sera (giovedì), infine, la chiusura con la scoppiettante serata Nodi di note che ha portato sul palco l’eclettico Dino Mancino che ha proposto uno spettacolo frutto della creatività seravezzina e versiliese, con la partecipazione di Walter Bandelloni, Bruno Tessa, Francesco Speroni, Andrea Bartelletti, Caterina Ferri, Silvia Trigiani, Natascia Alongi e con le sonorità di Torcicodarecords di Valerio Salvetti.

“C’è un aspetto molto positivo e riguarda il feedback degli artisti – aggiunge Tessa – che si sono unanimemente detti molto soddisfatti per il pubblico così partecipe e attento, oltre che per l’organizzazione. Per questo intendo ringraziare la Fondazione Terre Medicee e la Pro loco di Seravezza che ha messo a disposizione i suoi volontari per garantire la buona riuscita dell’evento. Una sinergia molto importante che denota la volontà di fare gruppo e di lavorare per una costante crescita turistica del nostro comune e che ha dato, anche quest’anno, chiari segnali delle sue potenzialità e della capacità di richiamare un gran numero di persone, con le evidenti ricadute positive anche dal punto di vista economico”.

Intanto si comincia a lavorare attivamente alle iniziative dei prossimi mesi, con l’obiettivo di creare le condizioni per un allungamento della stagione, oltre che per fornire a residenti e turisti l’occasione per visitare il territorio seravezzino anche nei mesi invernali.