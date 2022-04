Bilancio positivo per il fontanello di acqua di alta qualità di piazza del Mercato a Marlia accanto allo Sportello al cittadino zona nord. Nel 2021 il fontanello installato nel 2016 da Acque Spa in collaborazione con il Comune ha erogato circa 659 mila litri di acqua ad alta qualità, evitando il consumo di 17,6 tonnellate di plastica e per un risparmio stimato per le famiglie relativamente all’acquisto di acqua minerale di circa 138mila euro. Il fontanello eroga gratuitamente acqua di alta qualità proveniente dall’acquedotto che viene resa “immediatamente gradevole”, grazie a un sistema di filtraggio che ne assicura al contempo bontà e sicurezza assoluta, senza modificarne le preziose caratteristiche chimico-fisiche iniziali. Acque Spa e Comune di Capannori stanno lavorando per aprire un altro fontanello a Lunata in via della Chiesa nel parcheggio di fronte alle Poste.

“I dati relativi all’erogazione di acqua del fontanello di Marlia sono significativi – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro – e dimostrano come la buona pratica di consumare acqua a ‘chilometri zero’ stia diventando sempre più diffusa tra le famiglie del territorio. Una pratica che produce benefici per l’ambiente consentendo di evitare l’utilizzo di varie tonnellate di bottiglie in plastica ‘usa e getta’ e per le tasche dei cittadini che hanno a disposizione gratuitamente acqua di alta qualità e controllata. Per questo stiamo lavorando per aprire un altro fontanello a Lunata, altra frazione particolarmente popolata, per dare la possibilità ad un numero ancora maggiore di cittadini di usufruire di questa opportunità. Incentivare l’uso di acqua pubblica al fine di ridurre la plastica usa e getta è uno degli obiettivi che stiamo continuando a portare avanti con varie iniziative – prosegue Del Chiaro -. Tra queste la ‘Festa dell’acqua’ presso le fonti della Via dell’Acqua, che per il secondo fine settimana si svolgerà domani e domenica e che vede la consegna di bottiglie in vetro ai cittadini che decidono di abbandonare l’uso di bottiglie in plastica, e l’installazione di sei erogatori di acqua nelle sedi comunali”.

“Siamo soddisfatti dell’apprezzamento dei cittadini per questo servizio – afferma Antonio Bertolucci, consigliere di amministrazione di Acque Spa-. Questi impianti vanno nella direzione di promuovere l’uso dell’acqua della nostra rete idrica che è buona e sicura, a favore dell’ambiente, perché consentono di ridurre l’utilizzo di bottiglie in plastica, ed anche vantaggiosa da un punto di vista economico per i cittadini essendo a costo zero.Per continuare a promuovere sul territorio di Capannori, la buona pratica del consumo di acqua a ‘chilometri zero’, insieme al Comune di Capannori siamo al lavoro per aprire un altro fontanello a Lunata”.