Bilancio del comune di Pescia : investimenti per 6,7 milioni , garantiti tutti i servizi, tasse invariate nonostante la pandemia.

La giunta municipale ha approvato nei giorni scorsi la proposta di bilancio e la stessa ha iniziato l’iter della discussione nella competente commissione consiliare per l’esame e poi l’approvazione in consiglio comunale, prevista per il 31 marzo.

“E’ stato un lungo, complesso lavoro- dichiara l’assessore Aldo Morelli- che si è mosso all’interno di molti vincoli, come la risposta alla Corte dei Conti che impegnerà risorse per 1,8 milioni di euro nel triennio 2021-2023, le incertezze dei trasferimenti statali e il grande costo della pandemia.

Nonostante queste premesse negative, il bilancio che emerge conferma lo schema che ha caratterizzato dagli inizi la strategia della giunta Giurlani: notevoli investimenti per lo sviluppo del territorio, contenimento della pressione fiscale, che anche per quest’anno rimane invariata e vengono mantenute tutte le detrazioni attivate, la salvaguardia dei servizi essenziali, a partire da quelli scolastici, dai trasporti, a quelli sociali, una gestione attenta delle entrate con la valorizzazione del patrimonio, il recupero dell’evasione e una efficace spending review.

Visto che in alcuni settori tutto è fermo – continua Aldo Morelli- e non sappiamo ancora come si riprenderà, definiremo gli interventi nei settori che attualmente sono bloccati dall’ emergenza sanitaria, come cultura, sport, promozione, turismo e via dicendo, nel momento in cui saranno chiari i protocolli di utilizzo delle varie strutture e attività. Un tema, questo, al centro anche di una forte discussione in ambito nazionale, visto che si tratta di comparti che rappresentano un valore aggiunto di una città o di un territorio. Quando la ripartenza in questi settori sarà chiara e definita, ci sarà un impegno particolare di tutta la giunta, a partire dagli assessori più direttamente interessati, per il recupero e la ricerca di risorse su tutti i fronti interni e esterni all’ente per sviluppare nuovi progetti e interventi.

In ogni caso, come abbiamo già detto presentando il piano triennale delle opere pubbliche, il bilancio contiene una forte propensione agli investimenti per il rilancio del territorio : 5,3 milioni di euro per opere maggiori e più di 1,5 milioni di interventi “minori”. Altri investimenti sono svincolati dal bilancio e comunque saranno molto importanti, grazie a fondi che sono stati e saranno intercettati in ambito nazionale e europeo.

Devo dire – conclude l’assessore al bilancio del comune di Pescia Aldo Morelli- che in un anno in cui la pandemia da Covid-19 continua a manifestarsi in un modo così pesante, ci si aspettava e continuiamo ad aspettarci da parte del governo centrale una attenzione che per ora non c’è stata , ma anzi sono scattati altri inutili balzelli che ingessano le risorse dell’ente comunale, in assenza di aumenti di trasferimenti statali e fondi ulteriori per recuperare le ingenti somme che il comune di Pescia ha speso per fare fronte alle necessità eccezionali di famiglie e imprese in questa pandemia.

In questo contesto abbiamo mantenuto comunque un piano delle opere pubbliche importante, del quale è stata data ampia informazione nei giorni scorsi. A questo riguardo mi piace citare , in particolare, il proseguimento degli investimenti sulle scuole, da sempre punto centrale e prioritario di questa amministrazione comunale, la riqualificazione di tutto il territorio comunale, con le adeguate infrastrutture e opere pubbliche per migliorare la qualità della vita dei cittadini e altri interventi sul patrimonio pubblico.

Nel bilancio poi si trovano tutti gli interventi “minori”, quelli al di sotto dei centomila euro , che però riguardano tante situazioni importanti : strade, parchi e giardini, interventi di riqualificazione del territorio”.