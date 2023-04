Biker cade sul sentiero sul Monte Senario – Difficile intervento per recuperare l’uomo

Sul posto si è diretta una squadra di tecnici della Stazione Monte Falterona insieme a Vigili del Fuoco e personale del 118.

L’infortunato è stato raggiunto dal medico del Soccorso Alpino che ha valutato le condizioni dell’uomo e lo ha stabilizzato.

L’infortunato è stato poi trasportato con barella a spalla dai tecnici per tutto il sentiero fino a Monte Senario dove è stato poi preso in carico dal personale del 118 per essere portato in ospedale