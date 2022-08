Biella, ucciso a coltellate dal fidanzato della sorella dopo la lite nella pasticceria di famiglia

Una lite in famiglia è degenerata in omicidio a Biella, dove un giovane è morto accoltellato in strada poco dopo mezzogiorno. Il presunto colpevole è in stato di fermo. Andrea Maiolo, 30 anni, si era presentato nel bar pasticceria “Le tre A” di via Macallè, di fronte allo stadio Pozzo Lamarmora, portato avanti dalla sorella Alessia dopo la morte della mamma Liliana. Tra i due si è accesa una violenta discussione.

Già ieri il giovane si era presentato nel locale di famiglia ed erano dovuti intervenire i vigili urbani per sedare la lite. Oggi invece il litigio è degenerato quando il fidanzato della sorella, Gregory Gucchio, 22 anni, di Cossato, nel Biellese, che nel bar fa il pasticcere, ha afferrato un coltello dal bancone e ha colpito il giovane con un fendente mortale all’addome.

La polizia davanti alla pasticceria dell’omicidio (foto da La Stampa Biella)

Davanti alla pasticceria sono accorse le volanti della polizia e l’ambulanza: l’équipe sanitaria ha provato a salvare il giovane ferito, ma invano. In quel momento non c’erano clienti nel locale, ma la polizia sta sentendo diversi testimoni per chiarire i rapporti tra i familiari e il movente dell’omicidio. Gucchio è stato fermato poco dopo l’omicidio, in attesa che le indagini possano stabilire esattamente i ruoli che i diversi familiari hanno avuto nella vicenda.