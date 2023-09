BICENTENARIO: DOMENICA 17 SETTEMBRE, IN PIAZZA ALDO MORO C’E’ LA ‘SAGRA DELLE SAGRE’

Coinvolte tutte le sagre del territorio. Si potranno degustare piatti tipici

Conto alla rovescia per l’evento ‘Sagra delle sagre’ che si terrà domenica 17 settembre in piazza Aldo Moro, di fronte al Municipio, nell’ambito dei festeggiamenti per il Bicentenario del Comune di Capannori. Un grande appuntamento con il cibo della tradizione Capannorese promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare i piatti tipici del territorio, che saranno preparati dalle sagre capannoresi, tutte coinvolte nell’iniziativa.

La ‘Sagra delle Sagre’ si svolgerà nel tardo pomeriggio a partire dalle ore 19.00, e alle ore 21.00 è prevista musica dal vivo con ‘Morena e L’Eco del Serchio’.

Questi i piatti che saranno proposti per l’occasione: tagliarino, fagioli all’uccelletto con salsiccia a cura della Sagra del Tagliarino di Paganico; stinco al barolo, trippa a cura della Festa dell’Arca di Noè di Camigliano; tordelli a cura della Sagra del Tordello Casalingo di Segromigno in Monte; tordelli, zuppa a cura della Sagra Paesana San Jacopo di Lammari; funghi porcini con polenta, pappa al pomodoro a cura della Sagra del Fungo Porcino con Polenta di Massa Macinaia; farro in brodo con fagioli, cinghiale in umido a cura della Sagra dell’Oliva Dolce di Matraia; zuppa alla frantoiana, piselli con bocconcini di carne bianca a cura della Sagra della Zuppa alla Frantoiana di Segromigno in Piano; lasagne al ragù, spezzatino di maiale con olive e verdure a cura della Sagra Paesana di Lunata; porchetta a cura della Sagra de ‘La Corte’ di Marlia.

Costo di ciascun piatto 5 euro.