Bicentenario Capannori, grande folla per la lectio magistralis di Massimo Recalcati

CAPANNORI – Capannori ha celebrato i 200 anni dall’istituzione del Comune con diverse iniziative ma sicuramente la giornata clou è stata quella di domenica 24 Settembre. Il pomeriggio si è aperto con il suono delle campane delle chiese capannoresi.

Poi l’attesissima lectio magistralis del filosofo saggista Massimo Recalcati che si è tenuta in centro, in via Carlo Piagga, per l’occasione chiusa al traffico. E’ stato un successo assoluto sia di pubblico che di partecipazioni istituzionali: tutti ad ascoltare una delle menti italiane più apprezzate nel terzo millennio.

A Recalcati è toccato il compito di portare sul palco temi cari alle comunità Capannoresi ma anche di suggerire soluzioni e prospettive per il futuro. Eccolo ai nostri microfoni al termine del suo intervento.