VIAREGGIO – BIBLIOTECA COMUNALE: IL PROGRAMMA DI NOVEMBRE

Continuano gli incontri della biblioteca comunale Marconi: tanti appuntamenti per un programma declinato su vari campi e interessi, dalla storia alla letteratura alla musica all’arte. Un calendario ricco e variegato adatto ad ogni sensibilità.

Si parte mercoledì 3 novembre alle 17 con la presentazione del libro “1989 2019 il rinnovamento del mondo” di Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo Beretta. Una grande trasformazione del mondo è avvenuta tra due date: il 9 novembre 1989, con la caduta del muro di Berlino, e il novembre 2019, quando scoppia a Wuhan l’emergenza Covid-19. Col crollo del muro di Berlino scompare il nemico, tutti si sentono fratelli e uguali. Si aprono le frontiere, crollano le istituzioni consolidate, inizia la globalizzazione. L’incontro si terrà in biblioteca nella sala Tobino.

Mercoledì 10 novembre sempre alle 17 nella sala Tobino, “Razionalismo ed empirismo a confronto: l’esperienza nasce dalla mente o dai sensi?” con David Del Pistoia e Leonora Santucci.

Spazio a più giovani con Nati per Leggere, pomeriggi di lettura ad alta voce per bimbi e genitori, in programma lunedì 15 novembre alle 16,30.

Dal 15 al 20 novembre “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole …e in biblioteca” iniziative di lettura a voce alta e non solo, in presenza e online.

Martedì 16 alle 9,30 “In gaming veritas: libro o social network? Non è sempre tutto un gioco”, percorsi ludici, di lettura ad alta voce, per educare i bambini, i ragazzi (e gli adulti) ad un uso consapevole del videogioco e riscoprire il libro come piacevole intrattenimento nei momenti del tempo libero. Interverranno: Alessandro Pasquinucci, Daniele Maffei. L’incontro è su prenotazione che può essere fatta chiamando il numero 0584.945467 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,00.

Mercoledì 17 alle 17 “Puccini si salverà…- Gli ultimi giorni di Giacomo Puccini”, con Eva Fabbri, Presidente dell’Associazione Amici del Festival Pucciniano e Lisa Domenici, giornalista e critico musicale. L’incontro, attraverso scritti, testimonianze ed epistolario racconta la fine del Maestro, prendendo amaramente spunto dalla frase “Puccini en sortira” pronunciata dal dottor Ledoux della clinica di Bruxelles dove Puccini fu ricoverato per curare un carcinoma alla faringe e dove morì il 29 novembre 1924.

Gli incontri si spostano al teatro Jenco per un appuntamento atteso: la presentazione de “Il calamaro gigante” di e con Fabio Genovesi, in programma sabato 20 novembre alle 17,30. Fabio Genovesi racconta la vera storia del calamaro gigante e di chi lo ha cercato a dispetto di tutto, insieme a mille altre storie che come tentacoli si stendono dall’oceano a casa nostra. Ricordandoci che viviamo su un pianeta dove esistono ancora i dinosauri, come il celacanto, o animali come gli scorpioni che sono identici e perfetti da quattrocento milioni di anni, invitandoci così a credere nell’incredibile, e a inseguire i nostri sogni fino a territori inesplorati. Ne emerge un pianeta che sembra una grande follia, ma se smettiamo di sfruttarlo e avvelenarlo, se smettiamo di considerarci un gradino sopra e capiamo di essere mescolati al tutto della Natura, ecco che diventiamo anche noi parte di questo clamoroso, smisurato prodigio, mentre su queste pagine navighiamo alla sorprendente, divertente, commovente scoperta delle meraviglie del mondo, e quindi di noi stessi.

Ultimo incontro mercoledì 24 novembre con “Le sinuose sirene, storia di un ibrido fra natura e cultura” a cura della giornalista Maria Grazia Galimberti. L’appuntamento è alle 17 nella sala Tobino della biblioteca.