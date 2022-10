BIBLIOCRUCIVERBA IN BIBLIOTECA COMUNALE

VENERDÌ 14 OTTOBRE ALLE ORE 21

SERAVEZZA – La Biblioteca comunale “Sirio Giannini” ha fissato la nuova data per il Biblio Cruciverba, rimandato a fine settembre per il forte maltempo.

La data scelta è quella di venerdì 14 ottobre, alle ore 21, nella biblioteca a Palazzo Mediceo per una serata che rappresenta una vera e propria novità per la biblioteca seravezzina.

Bambini e adulti, in squadre di massimo quattro partecipanti, potranno cimentarsi in questo biblioquiz che sarà ovviamente a tema letterario. A riempire le caselle del cruciverba saranno nomi di autori, titoli di libri, personaggi e tutto quanto gira attorno all’affascinante mondo letterario. E in palio ci saranno ovviamente i libri.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata al n. 0584757770/1 o per email a biblio@comune.seravezza.lucca. it.