Bianucci raccoglie la richiesta dei cittadini: “Una pista ciclabile e un’area di passeggio sulla sponda di Freddana e Serchio a Monte San Quirico”

Recuperare la sponda destra della Freddana e del Serchio, da via di Camaiore di fronte alla pasticceria Marinella almeno fino al ponte di Monte San Quirico, perché – parallelamente ad una delle arterie più trafficate del territorio – essa diventi a tutti gli effetti una pista ciclabile e luogo di passeggiate sicure e tranquille.

A lanciare la proposta è il consigliere comunale del centrosinistra Daniele Bianucci, riprendendo una richiesta che Daniela Bartolini, storica esponente della cultura lucchese, ha lanciato a nome degli abitanti della zona. Nei giorni scorsi, Bianucci e Bartolini hanno effettuato un sopralluogo sul posto, a cui è seguita un’apposita raccomandazione del consigliere durante una seduta del Consiglio.

“Con un piccolo investimento, si potrebbe realizzare un tratto di mobilità sostenibile proprio all’altezza di uno degli snodi di traffico più importanti del territorio – spiega Daniele Bianucci – E l’area diventerà a breve ancora più transitata, perché è lì che ci sarà uno degli imbocchi del nuovo ponte sul Serchio. Per questo, i cittadini della zona si sono attivati, per richiedere il recupero del tratto della sponda, della Freddana prima e del Serchio subito dopo, in modo che sia garantita la sua piena fruibilità, in sicurezza e in tranquillità, di chi vive quel contesto a piedi o in bici. Da segnalare che l’area è anche frequentata da famiglie che portano a spasso il loro cane”.

“Noi crediamo che sia con gli investimenti alla mobilità sostenibile che si realizzi davvero lo sviluppo del territorio – sottolinea Bianucci – Ed è questo il modo con cui si risponde alla crisi climatica, ambientale ed energetica che stiamo affrontando, e si combattono le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici. Per questo, ho proposto all’Amministrazione comunale un progetto in tal senso, affinché le richieste dei cittadini siano ascoltate ed accolte”.