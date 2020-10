BERTIERI YAMILA: SI ALLUNGA LA LISTA DEI PUNTI AL “BUIO”!!!

Era il 26 maggio 2018 quando sui social e sui giornali si leggeva che nel Comune di Borgo a Mozzano stava per prendere forma il progetto di illuminazione pubblica a Led per un totale di quasi 800mila euro di lavori!!!

Un progetto definito importante e che oltre a migliorare la qualità dell’illuminazione avrebbe cambiato in meglio l’estetica del territorio, garantito più sicurezza in strade, in piazze e il tutto incorniciato nell’oggettivo di bellezza.

Con il mio gruppo di opposizione “Orgoglio Comune”, abbiamo posto all’attenzione dell’amministrazione tale problema evidenziato soprattutto dalle tante segnalazioni dei cittadini poiché alcune frazioni hanno parti del loro territorio “buie”, esempio Anchiano, Diecimo, Corsagna, Pian della Rocca, Pian di Gioviano , Borgo a Mozzano (come nel caso piazza Garibaldi) e ora anche località Tombeto.

La lista si allunga ma, ad oggi nessun intervento per migliorare la situazione sembra sia stato fatto, spero che almeno sia programmato in un futuro prossimo e non “anteriore”, perché le strade e le piazze sono sempre meno illuminate sopratutto dopo la sostituzione dei vecchi lampioni con quelli a Led e questo causa insicurezza da parte dei cittadini che si sentono sempre meno tutelati.

La SICUREZZA DEVE ESSERE SEMPRE AL PRIMO POSTO!!!

#OrgoglioComune

#legaborgoamozzano

#consiglierecomunalelega