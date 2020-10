Quest’anno, ancor più degli altri anni, sarebbe stato importante rendere i bagni delle scuole perfettamente funzionanti ed utilizzabili.

Invece, a Valdottavo hanno iniziato con bagni chiusi e altri con rubinetteria precaria e porte rotte. A Diecimo da giorni c’è un solo bagno per le femmine in tutta la scuola, rendendo di fatto inutile l’isolamento in cui vengono tenute le varie classi, poiché si ritrovano tutti nel solito bagno.

Insomma, c’è chi si accontenta di slogan e fotine, ma c’è anche chi vorrebbe fatti concreti.