Appellandoci quindi a tale principio, cioè al bene giuridico individuato nella vita e nell’incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, che può essere messo in pericolo o danneggiato nel caso dei reati specificatamente indicati agli artt. 422-452 e in particolar modo al dispositivo dell’articolo 434 del codice penale (chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità) abbiamo chiesto , durante il consiglio comunale del 31 Luglio, una maggiore attenzione accompagnata da un intervento di messa in sicurezza per la situazione presente ed evidenziata a seguito di un sopralluogo svolto il 24 marzo scorso in via delle “Logge” Borgo a Mozzano, attraverso il quale si è osservato che il palazzo, oggetto nelle foto allegate, presenta lesioni che potrebbero mettere in discussione la sicurezza dei cittadini nel tratto pubblico sottostante ad esso .

Inoltre, una situazione analoga (che potrebbe compromettere la sicurezza delle persone) pare sia nei parcheggi dei Macelli e in quello di Diecimo adiacente via del Santo e Via del Forno.

Purtroppo sembrano esserci varie realtà molto simili a queste sul territorio della Mediavalle.

Diversi cittadini infatti ci hanno scritto per evidenziarci il problema.