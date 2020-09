 BERTIERI YAMILA  – RINGRAZIO ANCORA UNA VOLTA Massimiliano Baldini e Guglielmo Picchi!

Continuano gli incontri nella mia terra Garfagnina ma, non solo…

Ieri sera abbiamo incontrato alcuni cacciatori e non, per parlare dei problemi inerenti alla Montagna (sanità, infrastrutture, scuola, caccia, agricoltura, ambiente, occupazione…).

Ringrazio l’onorevole Guglielmo Picchi per la sua presenza già dimostrata anche in passato e Massimiliano Baldini sempre molto disponibile ad essere presente sul territorio per ascoltare i cittadini .

La vera politica è questa: il confronto, il dialogo, l’ascolto perché è solo al fianco delle persone che si percepiscono i problemi che DOBBIAMO risolvere ed è la linea che sto applicando anche nel mio comune, Borgo a Mozzano.

I cittadini devono stare senza se e senza ma, BENE!

NON SI VIVE DI POLITICA MA SI VIVE PER LA POLITICA …concetto ormai raro in molte persone ma, in me e Massimiliano molto chiaro!!!

FIERA DI ESSERE IL PRIMO CONSIGLIERE COMUNALE LEGA CON TANTO DI PRESENZE E NON DI ASSENZE.

FIERA DI APPLICARE UNA POLITICA LOCALE PER I CITTADINI.