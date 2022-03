Certamente ci saranno i tecnici che valuteranno il da farsi ma, la situazione come si può notare dalle foto in allegato, non mi sembra tra le migliori.

Il corso d’acqua pare stia nuovamente erodendo la base del vecchio muraglione che fa da argine al Serchio e che si trova nel mezzo ai due nuovi muri realizzati recentemente.

Trovo strano ma, non mi stupisco, che oltre all’importante opera creata con il nuovo manufatto, non si sia pensato anche, attraverso altri riconsolidamenti, a mettere in sicurezza la fondazione del vetusto muro in questione.

Seguirò l’evolversi della vicenda, scrivendo e confrontandomi con chi di dovere perché il tratto oggetto della mia segnalazione è un’importante arteria per la Mediavalle.

Certo che- conclude il consigliere-se era stata valutata bene la costruzione di un nuovo ponte Bailey da me proposto quasi un anno fa, il territorio poteva anche permettersi la chiusura temporanea per lavori di ogni tipo (della SS12 del Brennero) senza recare danni economici alle attività commerciali presenti.