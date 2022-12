Non è la prima volta che la maggioranza convoca il consiglio comunale in orari e giorni già decisi senza interpellare pure noi,

tale da rendere impossibile (o limitata) la nostra presenza per motivi di lavoro o familiari- esordiscono così i consiglieri eletti Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi-

Più volte abbiamo fatto notare la situazione nelle opportune sedi appellandoci soprattutto alla normativa in materia che è quella contenuta nel

testo unico degli enti locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) all’art.38 comma 7 che prevede che “le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti”. Quindi- incalzano- il consiglio comunale deve essere convocato in orari e in giorni consoni a tutti i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza.

Abbiamo chiesto di valutare concretamente e seriamente la possibilità di convocare la seduta alle ore 21 ma, se alla nostra domanda abbiamo avuto in parole, risposte positive, nei fatti poi avviene sempre o quasi l’incontrario soprattutto quando all ordine del giorno vi sono particolari tematiche.

Ne è un altro esempio il consiglio del 30 novembre convocato alle ore 19.

Per questo, data l’ennesima e legittima richiesta non ascoltata, abbiamo deciso che scriveremo al prefetto poiché a nostro avviso vi è un non rispetto di una chiara norma.

Pure noi – concludono Bertolacci, Bertieri Brunini e Marchi- siamo degli eletti, rappresentiamo la cittadinanza e vogliamo in particolare modo, portare avanti le nostre istanze che si basano sempre sulle segnalazioni dei cittadini che a noi si rivolgono.