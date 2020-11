BERTIERI YAMILA – LA SITUAZIONE AMBULANTI… A DIR POCO E’ TRAGICA

di Bertieri Yamila Consigliere comunale Il coronavirus sta rappresentando un ulteriore danno per un altro importante settore che era già in sofferenza ma, ora con un ulteriore divieto di spostamento tra un Comune all’altro, la situazione è ancora più critica.

In particolare modo per gli ambulanti, molti amici ieri mi hanno scritto e/o chiamata esperimendomi perplessità accompagnata da una forte preoccupazione. Mi hanno spiegato che lavorare con i soli residenti è praticamente impossibile soprattutto per le piccole realtà come Borgo a Mozzano ma, in generale per la Mediavalle Garfagnana.

Il territorio durante la settimana per esempio ha diversi mercati: il Martedi a Piazza al Serchio, il mercoledì a Gallicano, il giovedì a Castelnuovo, il venerdì a Borgo a Mozzano, il sabato a Barga… Purtroppo però durante questo 2020 molti hanno chiuso la giornata con incassi irrisori, a fronte di alte spese con le tasse che puntualmente si presentano.

Anche gli ambulanti devono essere considerati una categoria in forte crisi, e gli aiuti in loro sostegno devono essere concreti da subito non erogati attraverso un futuro incerto perché hanno già subito le conseguenze negative per gli annullamenti di fiere o di altri eventi.

Credo che dovrebbero essere annullati tutti i tributi dovuti nel 2020/2021, ripristinata la possibilità di svolgere la loro attività in condizione anti Covid19 e seguire l’esempio di alcuni Stati hanno in maniera precauzionale, abbassato l’IVA dato l’emergenza sanitaria .