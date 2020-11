BERTIERI YAMILA – Punte di Spillo… TEMA LA CACCIA !!!

Sarebbe giusto che a tutti i cacciatori, vista l’impossibilità di esercitare l’attività venatoria causata dal passaggio della nostra Regione in “Zona Rossa”, fosse data la possibilità di prorogare tutti i versamenti richiesti, sia per la stagione 2020/21 sia per la stagione 2021/22 e senza doverli rinnovare.

Credo che sarebbe un’azione legittima poiché quando paghi le tasse ma, il servizio non viene garantito, il cittadino deve essere equamente rimborsato dato che il suo interesse o un suo diritto, viene meno.

Il mondo venatorio include una notevole spesa poiché questa attività è diversificata: dalle tasse per appostamento fisso a quelle aderenti al registro per accedere alla caccia al cinghiale in squadra e a molte altre.

Un indotto dispendioso per chi vuole esercitare questa passione ma, che rientra in una percentuale del PIL perché collegato ad esso vi sono anche diversi settori commerciali come quello delle armi, quello dell’abbigliamento, quello delle agrarie (ex per i mangimi dei proprio animali….) ma, dato le nuove restrizioni, c’è il rischio che andranno verso un’ulteriore crisi economica .

Confido negli enti preposti affinché sia trovata una giusta e concreta soluzione, visto che il mondo della caccia è già duramente vessato.