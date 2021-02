Condivido l’idea di alcuni cittadini e di alcuni commercianti che chiedono spiegazioni e in particolar modo l’ apertura della strada.

Le promesse vanno mantenute non cambiate perché era stato detto che a fine febbraio tutto sarebbe ritornato nella normalità, poi hanno menzionato i primi di marzo e ora il 20 di marzo.

Serve a mio avviso trasparenza perché è

una situazione troppo difficile per tutta la Mediavalle, per Bagni di Lucca e per Borgo a Mozzano.

In quella parte di valle sacrificata dalla situazione, è anche situato il Ponte delle Catene precisamente nella frazione di Chifenti sul quale da oltre un anno viene pubblicizzato un intervento per la sua ristrutturazione.

Il ponte è stato classificato tra i più belli del mondo ma, ad oggi è anch’esso abbandonato a se stesso .

La struttura e l’area circostante meritano di essere mantenute in uno stato ottimale non solo per i cittadini che ne usufruiscono ma, perché sono valori aggiunti sia sotto il punto di vista storico-culturale, sia di accentramento turistico che gioverebbe a tutte le attività commerciali presenti sul territorio.

Chiedo anche per il ponte, maggiori e sicure informazioni sulle tempistiche perché prima parlavano di dicembre 2020, poi di gennaio 2021 ora siamo a marzo e anche in questo caso, come per la Strada SS12 al momento di quello che è stato detto, niente viene fatto.

Quello che serve ora più che mai, sono certezze e date concrete attraverso le quali i cittadini possono riorganizzare la loro vita economica e sociale.