Eppure la notizia pubblica del 24 settembre sull’inizio dei lavori con tanto di foto e selfie ci aveva rincuorato. Si è letto di un investimento importante circa 200.000 euro, presentato dall’amministrazione provinciale di Lucca, in sinergia con il il comune di Bagni di Lucca e la fondazione CRL, per un progetto di ristrutturazione in grado di ridare il lustro meritato a suddetto Ponte.