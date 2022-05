Una nuova interrogazione di Bertieri Yamila, consigliere comunale a Borgo a Mozzano con il gruppo Orgoglio Comune.

Questa volta, la consigliera chiede con risposta scritta, di sapere quanti percettori del Reddito di cittadinanza sono impiegati nel comune di Borgo a Mozzano e in quali attività ma, non solo, anche quali sono iprogetti attivati dal comune per il loro coinvolgimento.

·ddito di cittadinanza è una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro ma, soprattutto di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, il tutto confermato anche dalla ultima Legge di bilancio.

Le novità introdotte e importanti sono quelle riguardante l’obbligo da parte dei Comuni nell’esecuzione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e ad impiegare almeno un terzo dei beneficiari.

Questo significa che le amministrazioni sono obbligate a far lavorare i percettori attraverso il coinvolgimento in progetti utili per la comunità svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni.

La Legge di bilancio sopra citata, introduce però anche delle misure per limitare l’abuso del fenomeno dei “furbetti del reddito”, ossia di quelle persone che lo percepiscono senza averne diritto.

Situazione che si è verificata anche nel nostro comune poco tempo ma, che grazie al buon lavoro delle forze dell’ordine tali soggetti sono stati intercettati.

Infatti, l’attribuzione di tale beneficio prevede che deve essere controllato, con cadenza mensile, il rispetto del patto per l’inclusione al fine della verifica dei risultati raggiunti e degli impegni assunti nel progetto individuale e una larga parte dei controlli a campione sui requisiti dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia durante l’erogazione del beneficio sono svolti dai Comuni, quali enti più vicino al soggetto beneficiario.

Per questo ho depositato un’interrogazione con risposta scritta, in cui chiedo quanti percettori sono presenti nel nostro territorio e quali sono i progetti che li vede inseriti.

Linea assunta anche da altri comuni della Mediavalle e Garfagnana.