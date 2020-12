BERTIERI YAMILA – Chi pensa agli albergatori di montagna

In questi giorni attraverso messaggi e videochiamate , mi sono confrontata con amici che gestiscono alberghi o agriturismi di montagna e non solo, in particolar modo della Garfagnana e della Mediavalle.

Con la chiusura anche dei TEATRI, dei CINEMA, dei MUSEI, degli IMPIANTI SCIISTICI, delle PALESTRE e delle PISCINE, c’è infatti un altro settore duramente colpito dalle misure adottate dall’ultimo Dpcm e cioè quello TURISTICO MONTANO.

Il rischio è un ulteriore crollo dei fatturati a causa del blocco delle prenotazioni e/o delle progressive cancellazioni.

Gli alberghi della stagione invernale hanno dovuto chiudere in anticipo e stanno soffrendo per il forte calo del turismo sopratutto nel periodo natalizio o nella stagione delle settimane bianche, poiché il tutto è completamente fermo a causa delle cancellazioni.

Mi auguro che la situazione migliori per i RISTORATORI ma, anche per i BARISTI, per gli AMBULANTI, per i NEGOZIANTI e per altri settori colpiti dal decreto.

Voglio ritornare a sottolineare che con il mio gruppo Orgoglio Comune abbiamo proposto una bella iniziativa per il nostro territorio, quella di regalare per Natale, ad amici e familiari un buono acquisto da spendere nelle nostre attività locali che potrebbero essere in difficoltà, e quindi per dare una mano all’economia locale contribuendo anche a mantenere vivo il valore dei nostri centri storici.

Come mi hanno spiegato diversi amici di questi settori tanta merce è invenduta, le casse sono quasi vuote (anche per anticipare la cassa integrazione ai dipendenti) e disdette elevate per questo servono aiuti concreti e non promesse costituite da sole parole.