Segnalazione Chifenti

Ponte delle Catene e aria adiacente ad esso, ad oggi nessun intervento è stato fatto, proclamato si ma …nei fatti per ora no;

Richiesta di una cartello di “divieto di accesso” per i camion al’incrocio via del Piano con il Brennero. ..ad oggi non è ancora stato messo e spesso si creano disagi come potete notare dalle foto.