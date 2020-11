BERTIERI YAMILA – Alcuni cittadini mi hanno chiamato e chiesto delucidazioni perché ieri pomeroggio sono stati accesi dei fuochi in zona Valdottavo.

Ma è bene sapere che sulla base di quanto previsto dal PAC (Piano di Azione Comunale), adottato dall’Amministrazione comunale nel giugno 2016 a seguito dell’inserimento del Comune di Borgo a Mozzano tra quelli obbligati ad adottare provvedimenti per l’abbattimento dell’inquinamento dell’aria, il Sindaco ha adottato specifica ordinanza (n. 175 del 28/10/2020), prevista tra le azioni del cosiddetto “MODULO 1”, che istituisce il divieto in vigore dal 1 NOVEMBRE 2020 al 31 MARZO 2021 di accendere fuochi all’aperto per bruciare residui di potature, sfalci e qualsiasi materiale di origine vegetale al fine di limitare le emissioni del particolato fine (PM10) causa dell’inquinamento in atmosfera che secondo i dati di ARPAT e LAMMA è prodotto nella nostra zona quasi totalmente dalla combustione di biomassa.

Importanti informazioni sono riportate anche nel sito Regionale “Aria di Toscana” in esso troverete tutte le notizie, le informazioni e le indicazioni, nonchè il materiale informativo sull’importante tematica.

Purtroppo è iniziato il periodo critico per la qualità dell’aria e durante la stagione invernale l’altezza dello strato di rimescolamento dell’atmosfera si abbassa sensibilmente per cui gli inquinanti emessi vengono dispersi più difficilmente.