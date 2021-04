Leggere che noi della “minoranza” non facciamo proposte non lo ritengo reale perché solo leggendo il nostro post si capisce che le abbiamo fatte.

Inoltre noi della “minoranza ” già a settembre sempre a seguito di segnalazioni e di un aggressione verbale davanti alle Oblate, durante un consiglio comunale avevamo evidenziato il problema.

Ma ci fu detto che era”tanto fumo ma, poco arrosto…..” come dire: “vi state preoccupate del nulla”.

Voglio inoltre ricordare a chi dice che è questione mediatica che non è così e che affronti la realtà senza rimanere inerme.

Il soggetto una settimana fa ha aggredito verbalmente e con offese pesanti me di fronte a mia figlia…e il tutto perché voleva accarezzarla ma, io gli ho detto di no (è uno sconosciuto)…ha cercato di prenderla per un braccio e io mi sono messa davanti alla mia bambina che piangeva e ho chiamato i vigili.

Questione di populismo?

No….di sicurezza.

Voglio andare a fare la spesa con tranquillità e se serve con i miei bambini.

Sarà un mio diritto…?!