BELLEZZA, ATTUALITÀ E GRANDI NOMI PER LA NUOVA STAGIONE TEATRALE DI PROSA DI ALTOPASCIO

ALTOPASCIO, 19 ottobre 2022 – Geppi Cucciari, Marina Massironi, Maria Amelia Monti, Max Pisu, Gioele Dix, Giampaolo Morelli. E ancora, musica, danza, bellezza e comicità, riflessioni sull’oggi e una speranza per il domani. Ad Altopascio è di nuovo tempo di teatro: il nuovo cartellone della stagione di prosa del Teatro Giacomo Puccini chiama a raccolta grandi nomi per una stagione che si preannuncia già da tutto-esaurito. A presentare il calendario, realizzato come sempre in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, sono stati questa mattina il sindaco Sara D’Ambrosio, l’assessore alla cultura, Alessio Minicozzi e la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo, Cristina Scaletti.

“La cultura è vita, scoperta, riflessione – commentano il sindaco D’Ambrosio e l’assessore Minicozzi – e questo cartellone ne è la prova concreta. Il Puccini e il suo pubblico attendono con emozione l’avvio di questa nuova stagione teatrale che porta ad Altopascio nomi di altissimo rilievo. Siamo sicuri che gli altopascesi e tutti gli affezionati torneranno a riempire le poltroncine blu. Anche per quest’anno vorremmo raggiungere il tutto-esaurito per i vari spettacoli, puntando molto anche sugli abbonati provenienti da Altopascio ma anche da tanti comuni a noi limitrofi. Quest’anno poi introduciamo una novità assoluta per gli under 35, per i quali, per la prima volta, prevediamo un abbonamento a cinquanta euro. Siamo al lavoro per tenere sempre alta la qualità con prezzi accessibili, perché il nostro obiettivo è rendere il Teatro comunale un luogo di tutti e per tutti. In più, stiamo preparando una sorpresa per gli abbonati: una novità, alla quale stiamo lavorando insieme ai Centri Commerciali Naturali di Altopascio e Spianate insieme anche ai commercianti di Badia Pozzeveri e Marginone, che sveleremo nei prossimi giorni e che, ne siamo sicuri, contribuirà a fare ancora più del nostro bel teatro un luogo centrale, sempre di più rivolto a una cultura ampia, accessibile, indiscutibilmente bella da godere e da vivere”.

“Il Teatro Puccini si prepara ad una nuova stagione con un cartellone in cui prosa, danza, musica e circo contemporaneo tracciano fino a primavera un percorso di scoperta e condivisione dedicato all’intera comunità. – osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – Un programma di appuntamenti che dà ulteriore valore al progetto che il Comune e la Fondazione Toscana Spettacolo condividono da anni con l’obiettivo di rendere accessibile agli spettatori di tutte le età un’offerta culturale di qualità”.

“Presentiamo un programma che fa della varietà dei temi e dei registri la propria cifra distintiva – spiega la direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta – Commedie, monologhi, tributi letterari e musicali, riflessioni sulla contemporaneità, ironia intelligente, spettacoli per le famiglie: la stagione 2022/23 del Teatro Puccini regalerà agli spettatori emozioni, momenti di riflessione e spazi di condivisione per vivere appieno la magia del teatro”.

IL PROGRAMMA. Si comincia giovedì 10 novembre con l’immortale “Cena dei cretini”. Prodotto da MTM Manifatture Teatrali Milanesi, il testo di Francis Veber viene portato in scena da Nino Formicola, anche regista, e il comico Max Pisu. Ogni mercoledì un gruppo di amici organizza una cena speciale a cui vengono invitati personaggi ritenuti stupidi per riderne e farne beffa per tutta la serata. Ma quando François viene invitato da Pierre la situazione si ribalta, in un crescendo di gag, malintesi e comicità.

Giovedì 8 dicembre, ancora ironia con Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Scritto e diretto da Edoardo Erba, “Il marito invisibile” racconta di Fiamma e Lorella, due amiche che non si vedono da tempo impegnate in una videochat. Lorella, a un certo punto, annuncia la novità: si è sposata. Ma con un marito invisibile. Un viaggio scottante tra attualità e perdita di relazioni, più che mai attuale e sincero.

Con “Battiato libero” arriva ad Altopascio la grande musica. Con la volontà di ricordare il grande maestro, arriva sul palco un progetto musicale che si muove dentro un’ impronta solenne, nel tentativo, però, di sganciarla da ogni vincolo sonoro o presunzione intellettuale. Prodotto da Gamp e con gli arrangiamenti originali della pianista Gloria Clemente, “Battiato libero” coinvolge Pietro Sinigaglia, voce e corno francese, Andrea Cozzani, basso, Paolo Meneghini, batteria, Davide L’Abbate, chitarra. L’appuntamento è giovedì 19 gennaio.

Shakespeare sì, ma al femminile. Venerdì 3 febbraio sarà la volta di “La bisbetica domata”, un’opera buffa tra rime e musica che trae ispirazione direttamente dal testo originale del Bardo. Caterina “l’inadeguata”, la “non allineata” è considerata pazza dal proprio villaggio e come in una fiaba aspetta, pur non mostrando di volerlo, un liberatore, un nuovo inizio che suo malgrado potrà costarle molto più di quanto immagini. La produzione è di Factory Compagnia Transadriatica mentre la regia è affidata a Tonio De Nitto, con le musiche di Paolo Coletta.

Mercoledì 15 febbraio Gioele Dix e Valentina Cardinali portano sul palco “La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo”. Dix compone un variegato e affettuoso mosaico di personaggi e vicende umane, strabilianti e comuni al tempo stesso, attingendo alla prosa immaginifica di Buzzati. Ogni spettatrice e spettatore potrà ritrovare tracce di sé: relazioni, esperienze, sentimenti, sogni e fantasie, anche le più segrete e inconfessabili. Come gli enigmatici protagonisti di un racconto buzzatiano, sul palco Gioele Dix e Valentina Cardinali fanno da guida al pubblico in un inedito viaggio teatrale, in equilibrio sapientemente sospeso fra ombre e attese, illuminazioni e misteri, illusioni e risate.

“Perfetta” è il nuovo spettacolo di Geppi Cucciari che racconta, analizza, disseziona e ironizza sulle quattro fasi del ciclo femminile. Un racconto ironico, sociale, emotivo, animato dalla vivacità dell’attrice, dai testi di Mattia Torre – autore di “Parla con me” di Serena Dandini e “Boris” – e dalle musiche di Paolo Fresu. L’appuntamento, imperdibile, è domenica 5 marzo.

Non solo prosa e musica ma anche danza. Giovedì 23 marzo i tre coreografi Francesco Mangiapane, Kristian Cellini e Roberto Sartori (Kaos Balletto Firenze) reinterpretano Inferno, Purgatorio e Paradiso ne “La Divina Commedia”. Una riscrittura poetica, dove l’Inferno diventa un trascorso da dimenticare carico di errori, il Purgatorio rappresenta gli sforzi attuali per modificare noi stessi verso un Paradiso che altro non è che un futuro migliore e idilliaco. Lo spettacolo sarà anticipato mercoledì 22 marzo da un workshop dedicato alle scuole di danza del territorio e curato da Kaos Balletto Firenze: l’appuntamento sarà sul palco del teatro Puccini, dalle 15.30 alle 18.30 con il coreografo Roberto Sartori.

La stagione teatrale si chiude lunedì 3 aprile con Giampaolo Morelli e “101 scomode verità e 3 storie vere”, un monologo irriverente, caustico, pungente sulle umane debolezze. Un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del vivere quotidiano, trattati come aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale. Con tre piccole sorprese.

Ci sono poi altre due date, fuori abbonamento, tutte dedicate al teatro per le famiglie e ai più piccoli. La prima è Ouverture des Saponettes, un concerto per bolle di sapone, di e con Michele Cafaggi, in programma giovedì 22 dicembre, alle 21, al Teatro comunale. L’altra è invece in via di definizione e porterà sul palco altopapscese una delle favole più famose di sempre.

GLI SPETTACOLI. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. Da martedì 25 ottobre fino a inizio stagione, giovedì 10 novembre, è aperta la campagna abbonamenti. I biglietti per i singoli spettacoli potranno essere acquistati alla biglietteria del Cinema Teatro Giacomo Puccini nei tre giorni precedenti lo spettacolo, in orario di apertura del cinema, e il giorno stesso, fino a un’ora prima dell’inizio.

Sono previsti sconti e riduzioni per over65, studenti fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, possessori della Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti).

Gli studenti universitari in possesso della carta “Studente della Toscana” e gli under35 (“Biglietto futuro” in collaborazione con Unico Firenze) hanno diritto al biglietto ridotto a 8 euro.

www.comune.altopascio.lu.it. Per eventuali ulteriori informazioni: Cinema Teatro Giacomo Puccini, via Regina Margherita, 17-19; 0583.217601; Biblioteca Comunale “A.Carrara”, piazza Vittorio Emanuele, 23; 0583.216280; 0583.216455; teatro.puccini@comune. altopascio.lu.it

campagna abbonamenti

da martedì 25 ottobre a giovedì 10 novembre

abbonamenti

platea intero € 110 / ridotto € 90

galleria intero € 90 / ridotto € 75

speciale scuole € 45

under 35 €50

biglietti

platea intero € 20 / ridotto € 17

galleria intero € 18 / ridotto € 15

speciale scuole € 7

universitari e under 35 €8