Bella passeggiata sulle colline intorno a Valdottavo.

Partiremo dalla Piazza del Tricolore adiacente al Teatro Colombo nella zona centrale del paese ed inizieremo da subito a salire in direzione dell’antico borgo di Castello, immersi fra gli oliveti; da Castello proseguiremo ancora a salire continuando a camminare fra gli olivi ed il bosco per raggiungere poi i 500 metri d’altitudine della località Guzzanello dove faremo sosta intorno ad un pittoresco romitorio.

Successivamente scenderemo al paese di Partigliano e proseguiremo verso Fondagno entrando nel comune di Pescaglia, da qui saliremo attraverso un bel bosco fino alla località Monti facente parte del paese di Tempagnano.

Da Monti inizieremo a scendere attraverso boschi ed oliveti fino al paese vero e proprio di Tempagnano e poi rientreremo a Valdottavo.

NOTE:Passeggiata non troppo lunga, sui 13 Km di lunghezza e nemmeno troppo impegnativa, vi saranno circa 450 metri di dislivello in tutto, camminando quasi interamente su sentieri o mulattiere.Ritrovo ore 8.30 presso il parcheggio sul retro del supermercato “Conad” in via Einaudi a S.Anna, Lucca.Si ricorda che la partecipazione all’escursione necessita iscrizione o rinnovo della quota annuale associativa di euro 15 da versare al capo gita.Inoltre è necessario il green pass.Per chiarimenti informazioni:Capo gita Gianmarco, cell. 392 6496183