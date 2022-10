Bella partita. Il Bcl ha fatto vedere un bel gioco,

VALDISIEVE – BCL

Bella partita. Il Bcl ha fatto vedere un bel gioco, malgrado fosse in campo rimaneggiata e con una panchina cortissima e composta da giovanissimi.

Ha dominato nel primo quarto, ha chiuso in vantaggio il primo tempo, ed è riuscita a tenere testa ad una indiavolata Valdisieve nel terzo quarto.

Nel quarto tempino ha tenuto il passo fino a pochissimi minuti dalla fine, ma l’inerzia non ne ha voluto sapere di girare, anzi per tutta risposta ci s’è messe anche una buona dose di fortuna, tanto che in soli 60 secondi il Valdisieve è riuscito a rifilare 9 punti al Bcl, per un finale di 80/71

Valdisieve

Bartolozzi 3, Corradossi 2, Piccini 7, Maltomini 9, Occhini 20, Morandi 7, Valletti , Sarti 3, Maltomini A. Municchi 19, Forzieri 8

All.Pescioli, Ass. Gemmi

Bcl

Brugioni , Lippi 16, Piercecchi 2, Tempestini 21, Russo , Succurto , Balducci , Simonetti 20, Landucci 3 , Burgalassi 5, Pierini 4

All.Nalin, Ass. Giuntoli

Palla in aria e la partita inizia, è un Bcl subito aggressivo, per niente intimorito dai verdi del Valdisieve, corre, realizza, Tempestini leader con 12 punti realizzati, seguito da Municchi con 8.

E’ un Bcl che controlla la partita dal primo minuto, fino a chiudere il primo quarto sul 16/20

La risposta dei padroni di casa è forte, recuperano la differenza canestri e vanno al sorpasso portandosi sul più dieci. Il Bcl questa volta non si lascia andare, con calma, con metodo, recupera punto su punto e a due minuti dal riposa sorpassa con decisione chiudendo il secondo quarto sul 31/37.

Ripresa che vede di nuovo i padroni di casa in pressing, ed ancora una volta tornano ad impattare e grazie a tre canestri dal limite si riporta in vantaggio, 44/42 dopo cinque minuti del terzo quarto.

Landucci e Tempestini firmano con due triple il controsorpasso, di nuovo Valdisieve avanti, ma Tempestini in bel gioco da tre riporta la parità sul campo, 51/51 con ancora tre minuti da giocare.

L’ultimo minuto vede i padroni di casa sulla lunetta per 2 su 2, poi una bela azione orchestrata dal solito Tempestini, manda a canestri Simonetti per 56/56 di fine quarto.

Ultimo quarto che inizia con una tripla del Valdisieve, mentre il Bcl non è ancora riuscito a sbloccare il punteggio, in compenso è riuscito a mandare i verdi su 3 falli dopo circa tre minuti.

A sbloccare il tabellone per il Bcl, ci pensa Lippi dai liberi, due su due, il Valdisieve sembra però avere una marcia in più, a sei dal termine si porta sul 66/58.

I ragazzi di Nalin non sembrano intenzionati a mollare, ma nemmeno i padroni di casa vogliono farsi sfuggire questa vittoria, martellano il canestro biancorosso e con un po’ di fortuna infilano canestri che in altre occasioni sarebbe quasi impossibile vederli.

Impossibile a questo punto per il Bcl fermare i verdi del Valdisieve che chiudono l’incontro sul 80/71