Bel fine settimana per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde con molti risultati e ottime prestazioni.

OTTIMI FABBRI E OSIMANTI, LUCACI SECONDA A BOLZANO

A Cascina (Pisa), alla “Staffetta lungo le Mura”, vittorie di categoria per le coppie Nicola Vanni – Roberto Nicolai, Roxana Girleanu – Elena Genemisi, Stefano Simi – Lorenzo Checcacci, Flavia Cristianini – Paola Lazzini, Rocco Cupolo – Francesco Frediani e Leonardo Pierotti – Fabrizio Santi; a Bolzano, alla “Sportler Night Run”, secondo posto assoluto per Ioana Lucaci, ottime prove per Andreea Lucaci (4 assoluta) e Maricica Lucaci; ad Arezzo, alla “Mezza Maratona Citta’ di Arezzo”, ottime prove per Paul Tiongik (9 assoluto in 1h02’49”), Emanuele Fadda (23 assoluto in 1h08’32”) e Marco Benvenuti; a Barberino (Firenze), alla “Barberino Designer Outlet Run”, vittorie di categoria per Francesco Fabbri (9 assoluto) e Rocco Cupolo, secondo posto di categoria per Giada Abbattantuono, terzo posto di categoria per Francesco Rosiello e buone prove per Zivago Anchesi e Flavia Cristianini a Vercelli, al meeting locale sui 5000 metri, secondo e terzo posto assoluto per Lorenzo Brunier e Omar Bouamer con il tempo fermato a 14’26”; a Francoforte, alla “Frankfurt Marathon”, ottima prova di Luca Tocco (47 assoluto con il tempo di 2h32’23”). Domenica 30 Ottobre si e’ corso a Ponte Buggianese (Pistoia) il terzo “Trofeo Pierluigi Romani” e sesto “Memorial Massimo Massimi”, organizzato dall’ASD Montecatini Marathon. Bellissima mattinata di sole per questi 10000 metri da percorrere interamente all’interno del ciclodromo: un tracciato di 2 km da ripetere cinque volte. Il primo atleta a tagliare il traguardo e’ stato Filippo Bianchi (Pod.Ponte Scandicci) che in 32’46” ha preceduto Giacomo Pizzicori (Atletica Prato) e Andrea Alberti (Gas Runners Massa). Tra gli atleti del GP Parco Alpi Apuane, ottimo quarto posto assoluto per Mirko Tarantola in 33’45”. Bene anche Daniele D’Andrea al settimo posto, Giorgio Davini al nono posto, Adriano Mattei e Giacomo Bruschi. Tra i Veterani successo di Samuele Dessi (Aurora Montale) davanti a Luca Silvestri (Montecatini Marathon) e un bravissimo Nicola Matteucci (GP Parco Alpi Apuane) al terzo posto. Bene anche Michelangelo Fanani al sesto posto e Andrea Massari. Nella categoria Argento, vittoria di Marco Osimanti (GP Parco Alpi Apuane) su Adriano Matteoni (GS Orecchiella) e Fabio Belletti (GP Parco Alpi Apuane). In campo femminile bellissima vittoria di Beatrice Macelloni (Atletica Castello) in 38’47” accompagnata sul podio da Elisa Dami (ASC Silvano Fedi) e Catia Ghiardi (GP Parco Alpi Apuane), con un ottimo quinto posto di Lorena Meroni. Tra le Veterane successo di Susanna Neri (Nuova Atletica Lastra) davanti a Paola Lazzini (GP Parco Alpi Apuane). Insieme a questa gara si e’ corsa anche una staffetta di 2000 metri x 2 atleti, che ha visto il successo della coppia del GS Orecchiella.