BEFANA, POLENTA E PRESEPI. A MONTEFEGATESI

Segnatevi la data! DOMENICA 5 GENNAIO

La festa che si svolge a Montefegatesi è una delle più antiche e frequentate “Befane” di tutta la Mediavalle.

Organizzata dalla “Società Teatrale e Filodrammatica Ermete Zacconi”.

Si inizia alle 20 con il giro dei paese insieme ai Befani e musica, dove si passa casa per casa per raccogliere cibo di ogni tipo che verrà poi portato nel Teatro del paese, dove, una volta finito il giro si farà il “Ballo” e verrà preparata la famosa polenta di castagne con biroldi e formaggio a volontà,. Durante il giro potrete ammirare i 228 presepi sparsi nel paese inoltre in molte case viene offerto da bere, come ai vecchi tempi.

Questa festa è conosciuta e celebrata da moltissimi. Sembra di ritornare indietro nel tempo. E’ l’orgoglio del paese.

“Ogni persona che è cresciuta a Polenta e Befana o almeno ha fatto il giro delle case, non può certo dimenticare questo giorno, questa festa e questa tradizione. Certe emozione, certi suoni, certi profumi sono sempre li stessi, anche a distanza di anni, entrando in una casa riconoscerai il classico “odore” di quella famiglia. Ogni casa, ogni famiglia ne ha uno. Quindi per chi è stato almeno una volta al “giro del canto della Befana”, non servono molte parole per spiegare cosa sia. Basta solo Dire ; La Befana di Montefegatesi.

Invece per chi non c’è ancora mai stato; La Befana di Montefegatesi è una delle più antiche e più Conosciute della tradizioni della “Befana” zona! La sera del 5 gennaio come vuole la tradizione, i paesani e non fanno il giro di tutte le case del paese con la fisarmonica cantando la tipica canzone della “Befana”. Sarà possibile ammirare la preparazione nei tegamoni della polenta e vi sarà dato il foglio con il testo della Befana per poter cantare durante il giro! Per i più temerari é consigliato provare ad accettare da bere in tutte le case, non tutti riescono a finire il giro!!!!