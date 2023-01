Beatrice Venezi è la lucchese dell’anno 2022

Beatrice Venezi, giovane lucchese, direttore d’orchestra di fama internazionale, ha raggiunto nel corso dell’anno 2022 livelli di autentico primato, letteralmente storici. Ricordiamo infatti che ha diretto il concerto per il giubileo di platino della Regina d’Inghilterra Elisabetta II, andato in scena a Buckingham Palace il 4 giugno scorso.

Più recentemente Beatrice Venezi ha diretto la 25esima edizione del Concerto di Natale nell’aula del Senato di Palazzo Madama a Roma, senza dimenticare la miriade di concerti diretti in Italia e nel mondo con un crescente successo. Vogliamo evidenziarne anche l’attività di promozione culturale di Beatrice Venezi, culminata con la pubblicazione del libro “L’ora di musica”. Una riflessione sull’importanza dell’insegnamento della musica che da alcuni viene considerato superfluo, ma di cui non possiamo fare a meno avendo una funzione fondamentale che non possiamo permetterci di perdere. Attraverso la musica entriamo in contatto con una forma di comunicazione preverbale capace di aprire la nostra mente e forgiamo un legame indissolubile con un aspetto fondamentale della nostra identità.